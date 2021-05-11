Cami imamının bilgisayar çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı Yüzlerce kişiden geri dönüş alan imam duygulandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde camii hocası Hikmet Şen camiilerinde bulunan bilgisayarın çok eskidiğini belirterek vatandaşlardan destek istedi. İmamın bilgisayar çağrısına cevap veren yüzlerce kişi imamı duygulandırdı.



Karacasu'ya bağlı Dikmen Mahallesindeki camiide 17 yıldır imamlık yapan Hikmet Şen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma mesaj yağdı. Bugüne kadar yaptığı bir çok etkinlik ile mahalle sakinlerinin takdirini toplayan Şen, mahalledeki çocukların çoğunun mahalledeki camideki bilgisyardan ödevlerini takip ettiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek istedi. İmamın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar imamı mesaj yağmuruna tuttu. Kısa sürede bilgisayar ihtiyacı giderilin imam Hikmet Şen sosyal medyadan duygu dolu sözlerle hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. İlk görev yerinin Aydın olduğunu ve 17 senedir imamlık yaptığını ifade eden Hikmet Şen, "Vallahi oturdum ağladım. Allah hepinizden razı olsun. Kendimi tanıtayım. Sivaslıyım. 17 yıldır buradayım. İlk görev yerim. Geçen sene Aydın'da yılın imamı seçildim. İlk bayan cenaze yıkama kursunu açtım. 4 bin kitaplık kütüphane kurdum. Kimseden para istemedim. Milletten malzeme istedim inşaatı kendim yaptım. İnşaattan anlarım. Sadece camiye eksik olan malzeme istedim. Pandemiye kadar biz köyümüzde kimse evinde iftar açmadı. Hep camide açtık. Bayan tiyatrosu, erkek Kur'an ilahi tiyatro grubu, sokak hayvanlarını koruma ekibi, hep imece usulü yaptık. Bir Bilgisayar istedim 100 kişi gönderiyim dedi. Bize 1 tane yeter. Bir sürü proje hayata geçirdik. Hepsini buraya sığdıramam. Hepiniz Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.