DSİ dere ıslahları ile taşkınlardan korumaya devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aydın İlimizde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 94 dere ıslahı ile; Aydın şehir merkezi, 113 adet yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazi taşkınlardan korundu" dedi.



DSİ Genel Müdürlüğü ülke genelinde gerçekleştiği ıslah çalışmaları ile tarım alanları, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında daha büyük zararların önüne geçilirken, aynı zamanda şehir merkezleri ve ilçeler de güzelleşiyor. Çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Taşkın koruma tesisleri ile vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlıyor, yerleşim yerlerine estetik güzellik katıyoruz. Aydın İlimizde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 94 dere ıslahı ile; Aydın şehir merkezi, 113 adet yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazi taşkınlardan korundu" diye konuşarak taşkın koruma projelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

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