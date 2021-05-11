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Karacasu'nun değerlerini yaşatacak ünlü Azeri Ressam koronadan hayatını kaybetti

İHA

Karacasu'nun değerlerini yaşatacak ünlü Azeri Ressam koronadan hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ilçenin kültürel değerlerini üç boyutlu resim çalışması ile belediye binasının dört bir tarafına resmetmek için çalışan Ressam, Mimar, Doktor Eldar Zeinalov yakalandığı korona virüse yenik düşerek yaşamını kaybetti. 8 gündür tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ressam Zeinalov'un ölümü ilçede büyük üzüntü yaşattı. Eserinin ancak dörtte birini tamamlayabilen Ressamın çalışması tamamlandığında Türk Kültürü ile Karacasu’nun geçmişini sentezleyen, geçmiş ve geleceği buluşturan eser Karacasu Belediye binasının dört bir yanında üç boyutlu olarak hayat bulacaktı.

Karacasu Belediyesi koordinesinde başlatılan proje kapsamında bir yıl önce Karacasu’ya gelen Azeri Ressam, Mimar, Doktor Eldar Zeinalov, ilçe genelindeki estetik dokunuşlar ile Karacasu’nun hikayesini yazmak üzere Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte çalışmaktaydı. Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçe genelinde başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kentin kültürel dokusu ve tarihi gün yüzüne çıkarmak için bir yıl önce çalışmalarına başlayan Ressam Zeinalov, “Karacasu'nun kültürünü yansıtacağız" diyerek çalışmaktaydı. 23 Aralık 2020’de İHA mikrofonlarına konuşan ünlü ressam konuşmasında, “Karacasu Belediye Hizmet Binası üzerinde farklı çalışmalar yapacağım. Michelangelo için Sistina Cappellası ne ise benim için de Karacasu Belediye binası o olacak. Eğer Aydın bir alyanssa Karacasu ve Afrodisias onun taşıdır. Belediye binasının özellik olarak Afrodisias’ta bulunan Tetrapylon giriş kapısına benzemesi ve bünyesinde bulundurduğu kolonlar güzel bir çalışma yapmamıza olanak sağlayacak. Belediye binası büyük ve çok amaçlı kullanılan bir alan. Ana caddeye bakan tarafta Müze yer alıyor. Burada Afrodisias esintileri yer alacak. O dönemin yani 2 bin 500 3 bin yıl önceye ait olan dönemin sütunları o zamanki heykeller olsun, dönemin kültürü olsun bu kısımda yer alacak. Bu kısımda zaten çalışmalara başladık. Belediyeye giriş kısmında ise Türklük ile ilgili semboller yer alacak. İdare kısmına girildiğinin anlaşılması için de Osmanlı Türkiye’sinden kalan iki başlı kartalı işleyeceğiz. Sonra orada olan sütunların rengi mermere benzeyecek. Aşağısında esnaflar var onların hepsinin tabelaları yerinde kalacak ama sanki o dönemin içerisinde gibi görünecekler. 16 Türk devletlerini her bir sütunun arasında karakterize edeceğiz ama hepsi birbirini tamamlayan sahneler olacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezinin bulunduğu tarafta ise kahramanlık simgeleri olan resimlerle tamamlanacak. Terminal olan tarafa da tamamen Karacasu kültürünü temsil eden şeyler yer alacak. Bunların hepsi de tamamlandığında büyük bir dünya olacak. Yalnız yabancı ve yerli turistler için değil, buranın insanı içinde güzel bir kazanım ve gezi alanı olacak. Benim için de Dünya üzerinde bıraktığım en büyük ve en güzel iz, Karacasu’da olacak” demişti.

“Hizmet binamızın çevresini üç boyutlu eserlerle hayat bulduracaktı”
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Azeri Ressamı koronadan kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Yaklaşık bir yıl önce Karacsu’ya davet ettiğimiz ünlü ressamımızı maalesef koronadan kaybettik. Kendisi şeker, kalp hastasıydı. Kalbinden iki kez operasyon geçirmişti. Ayrıca en büyük ızdırabı olan topuk diken rahatsızlığı da vardı. Sürekli hastaneye giderek tedavi olmak istiyordu. Ben de korona bulaşma riski nedeniyle tavsiye etmiyordum. Geçtiğimiz 15 gün kadar önce topuk dikeni acılarına dayanmadığı için Nazilli Devlet Hastanesine gitti. Geldiğinde test yaptırdık ve pozitif çıktı. 4 gün burada tedavi gördü ancak ağırlaşınca Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdık. Burada 8 gün yoğun bakımda entübe olarak kaldı. Biz iyileşir umudu ile beklerken acı haberi geldi. Çok üzgünüz. Bekar ve bir oğlu olduğunu, onun da İtalya’da yaşadığını biliyoruz. Türkiye’deki yeğenlerine haber verdik. Şu an Nazilli Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Cenazenin defni ile ilgili henüz bir bilgi yok. Başımız sağolsun” dedi.

Başkan İnal, ünlü ressamın Belediye Hizmet Binasının dört bir tarafında yapacağı üç boyutlu eserler sayesinde binanın hayat bulacağını ifade ederek, “Belediye Hizmet Binamızın dört bir tarafında yapılacak olan bu eser üç boyutlu ve belki de Türkiye’de bir ilk olacaktı. Azeri Türk Ressamımızın belediye binamızın dört cephesinde yapacağı eserlerle tarih öncesinden günümüze kadar yaşatmaktı. Binamızın dört bir yanını gezen bir kişi Karacasu’nun geçmişini ve günümüzü yaşayacaktı. Güney cephede Afrodisias canlandırılacak. Doğu cephede ilçemizde yetişen ürünler, kültürel mirasları, ilçemizin simgesi olan sanatsal değerler hayat bulacak. Batı cephemizde ilk çağdan günümüze kadar gelen Türk Devletleri canlandırılacak. Batıdaki ana giriş kapımızda ise ayrı bir varyasyon uygulanacak. Kuzey tarafında da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın hatıraları yaşatılacak. Azeri ressamınızın çalışmaları eğer tamamlansaydı Türkiye’de belki de bir ilk olacaktı. Allah rahmet eylesin” dedi.

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