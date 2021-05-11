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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de parklar dezenfekte edildi

İHA

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nazilli'deki tüm parklarda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli’de parklar dezenfekte edildi

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nazilli’deki tüm parklarda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Nazilli Belediyesi kapanma sürecinde çocukların sağlıklarını düşünmeyi ihmal etmedi. Eş zamanlı olarak kurulan ekipler Nazilli’de ki tüm parklarda temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Parkları kuru otlardan arındırma, biçme süpürme işlemlerinin yanı sıra park içlerinde yer alan oyun gurupları ve spor fitnes aletleri de tek tek elden geçirildi. Deterjan sıkıldıktan sonra fırçalarla temizlenen oyuncaklar ve fitnes aletleri durulanarak tertemiz hale getirildi.
Tam kapanma sürecinde evlerinde yeterince sıkılmış olan vatandaşların süreç sonunda parklara akın edeceği gerçeği ile karşılaşılacağından dolayı şimdiden hazırlıkların yapıldığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Pandemi süreci boyunca özellikle halkın çok kullandığı yerlerde hijyeni asla eden bırakmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Özellikle vatandaşımızın daha çok kullandığı alanları, insan sirkülâsyonunun çok olduğu yerleri düzenli olarak dezenfekteledik. 17 günlük tam kapanma sürecini belediye çalışmalarımızın her bölümünde avantaja çevirdiğimizi daha önce de belirtmiştik. Personellimiz ile rutin çalışmalarımızın yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da ekstra çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bayram temizliği adı altında şu an ilçemizin merkezinde ve kırsaldaki mahallelerimizde mezarlıkların, parkların sokak ve caddelerin temizlikleri ile bakımları yapılıyor. Hava sıcaklıklarının artması ile çocuklarımızın ve spor yapan vatandaşlarımızın bayram sonrası kendilerini parklara atacağını düşünerek, parklarımızda da oldukça kapsamlı bir temizlik yaptık. Biz sizin için varız. Nazilli’ye hizmet için buradayız” ifadelerini kullandı.

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