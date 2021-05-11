Nazilli´de Mesut Toros uzattı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Nazilli Belediyespor´u şampiyon yaparak 2´nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros ile yeniden anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten, "Şampiyonluk ile taçlandırdığımız 2020-2021 sezonunun ardından teknik direktörümüz Mesut Toros ile yaptığımız görüşmelerin sonrasında kendisi ile 1 yıl daha anlaşma sağlanmıştır. Mesut Toros'a ve büyük camiamıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-05-11 18:55:15



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