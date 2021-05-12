Aydın’da incir bahçeleri çekirge istilasına uğramaya başladı Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: Çiftçilerimiz ilaçlama ile önlem alabilir

Aydın’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal alanlarda bulunan bazı incir bahçelerinde çekirge istilası yaşanmaya başladı. Çekirge saldırılarında kurak ve kırsal alanlardaki incir ağaçlarının daha çok zarar gördüğünü belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, saldırının yoğun olduğu bölgelerde incir üreticisinin zaman kaybetmeden ilaçlama yapmasını tavsiye etti.

Aydın’da bu yıl uzun süren kış mevsiminin ardından hava sıcaklarının artması ile birlikte bir anda incir bahçeleri çekirgelerin istilasına uğradı. Yeşilliklerin kuruması ile çekirgelerin henüz taze olan incir fidanlarının yapraklarını kemirmeye başladığını belirten çiftçiler, bazı ağaçlarda ciddi zarar oluşmaya başladığını belirtiler.

Çekirge şikayetlerinin daha çok dağ köylerdeki incir bahçelerinden geldiğini belirten Aydın Efeler Ziraat Odası ve Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanı Mehmet Kendirlioğlu, popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama yapılmasını tavsiye etti. Kısıtlamadan çiftçilerin ve tarım ilaçları satan bayilerin muaf odluğunu belirten Başkan Kendirlioğlu, “Özellikle dağ köylerindeki çiftçilerimizden incir bahçelerinde çok miktarda çekirge olduğuna yönelik şikayetler gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çekirge popülasyonun daha da artması ihtimal. Bu nedenle çiftçilerimizin şimdiden önlem alıp ilaçlama yapmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

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