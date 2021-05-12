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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın panik oluştururken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın panik oluştururken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan metruk bir binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında metruk bina küle dönerken ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşlar uyuşturucu bağımlılarının yaktığını iddia ederek "Yakında bizim evimizi de yakacaklar. Bu tip insanlar burada kalıyor, daha sonra ısınmak için yaktıkları şeyleri söndürmeyince yangın çıkıyor. Bu evler eski ve tehlike arz ediyor. Lütfen yetkililer bizlere yardım etsinler" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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