Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı

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Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde rögar çukurunda mahsur kalan 2 aylık yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Değirmendere Mahallesi'nde dün sabah kapağı kapalı bir rögar çukurundan yaban domuzu sesi geldiğini duyanlar durumu Aydın DKMP Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çukurunun kapağını açıp, burada gördükleri yavru yaban domuzunu vücuduna bağladıkları iple yukarı çekti. Kurtarıldıktan sonra yavru domuz, ekiplerin elinden kurtularak ormanlık araziye kaçtı. Yaban domuzunun kurtarılma anı, cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. Hayvanseverler görevlilere teşekkür etti. Yaban domuzunun rögar çukuruna, kanalizasyon bağlantı kanalından girdiği tahmin ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-05-12 11:47:20



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