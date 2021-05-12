Başkan Güler, Bayram'da Filistin'deki Müslümanların unutulmamasını istedi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Filistin'deki Müslümanlara yapılan zulmün son bulmasını temenni ederek herkesin bayramını kutladı.

Bayramın; Filistin'de dökülen gözyaşı ve kanın son bulmasına vesile olmasını dileyen Başkan Güler mesajında "Bir mübarek Ramazanı şerif’i daha geride bırakarak, bu güzel Bayram’ın feyz, rahmet ve bereketine kavuşmuş bulunmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve beraberlik sağlayan müstesna günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımızla ve sevdiklerimizle beraber olamasak da, Ramazan Bayramı’nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu zor günleri de el ele vererek birlikte geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması en büyük temennimizdir.

Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında; umutsuzluk, acı ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda kalan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle Filistin’de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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