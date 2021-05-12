Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşı bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşı bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı

İHA

Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşı bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı

Aydınlı merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısını yaşatmak amacı ile Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi girişi, Çine Çayı yanında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma namazını Adnan Menderes Müzesi’ndeki camide kılıp müzeyi ziyaret etme ihtimaline karşı Müze ve çevresinde yoğun bir çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat takip ettiği ve Aydın Valiliği himayesinde inşa edilen, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Adnan Menderes Müzesi'nin açılışa hazır geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı belirtilen Müze ve çevresinde hummalı bir hazırlık yapılıyor.

“Merhum Menderes’in hasretini çektiği Çine Çayı kenarına inşa edildi”
Merhum Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı’nın kenarına inşa edildi. Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri, gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek. 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Müzesi, Hacıalipaşa Konağı’nın bir replikasyonu olarak inşa edildi. Müzeye ve Çakırbeyli Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yol üzerindeki beton köprü de Adnan Menderes’in yaptırdığı köprü olarak tescillendirildi. Müzenin girişinde sol taraftaki camekanda Adnan Menderes’in 195060 dönemi arasında kullandığı makam aracı, sağ taraftaki camekanda ise kullandığı traktörü sergilenecek.
Adnan Menderes Müzesi başlı başına ziyaretçilerini tarihle buluşturacak, günlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak bir yer olarak tasarlandı. Müzenin bulunduğu alanda tescilli iki adet yel değirmeni de aslına uygun olarak yeniden faaliyete geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da sokaklar boş, tatlıcılar dolu
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar boş, tatlıcılar dolu
Nazilli'de transfer başlıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de transfer başlıyor
Aydın’da mezarlıklar boş kaldı
YEREL HABERLER Aydın’da mezarlıklar boş kaldı
Kuşadası’nda Ramazan Bayramı arifesinde gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Ramazan Bayramı arifesinde gıda denetimi ...
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Başkan Güler, Bayram'da Filistin'deki Müslümanların unutulmamasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Güler, Bayram'da Filistin'deki Müslümanların ...
Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögar çukurunda mahsur kalan yavru domuz kurtarıldı
Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlıları metruk binayı ateşe verdi
Aydın’da incir bahçeleri çekirge istilasına uğramaya başladı Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: Çiftçilerimiz ilaçlama ile önlem alabilir
YEREL HABERLER Aydın’da incir bahçeleri çekirge istilasına uğramaya ...
Aydın Valisi Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, İsrail protestosunu eleştirdi “Millet açlıktan ölsün, siz Filistin’i kurtarın” dedi, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
YEREL HABERLER İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, İsrail ...
Nazilli´de Mesut Toros uzattı
YEREL HABERLER Nazilli´de Mesut Toros uzattı
Yavru yaban domuzu böyle kurtarıldı Doğa koruma ekipleri yaban domuzunun yardımına koştu
YEREL HABERLER Yavru yaban domuzu böyle kurtarıldı Doğa koruma ...
Emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
YEREL HABERLER Emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına ...
Aydın’da aşı sayısı yarım milyona ulaştı İl genelinde aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da aşı sayısı yarım milyona ulaştı İl genelinde ...
Kuşadası Belediyesi’nden camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden camilerde bayram temizliği
Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yeni normalleşme hazırlığı
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yeni normalleşme ...
Efeler’de bir haftada 15 mahallede temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Efeler’de bir haftada 15 mahallede temizlik çalışması ...
Aydın'da İsrail protestosu Aydınlı STK'lar: "Mescid-i Aksa için teyakkuzdayız"
YEREL HABERLER Aydın'da İsrail protestosu Aydınlı STK'lar: "Mescid-i ...
Prof. Dr. Eldar Zeynalov, Aydın'da koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Eldar Zeynalov, Aydın'da koronavirüsten ...
Nazilli’de parklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nazilli’de parklar dezenfekte edildi
Yalan ihbar tüm ekipleri sokağa döktü Polis yalan ihbarda bulunan kadını bulmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Yalan ihbar tüm ekipleri sokağa döktü Polis yalan ...
30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER 30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor
Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler gerçek olacak
YEREL HABERLER Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler ...