Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çatıdan düşerek ağır şekilde yaralanan zihinsel engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Mustafa Filiz Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olan Oğuzhan Ekiz (30), çatıda gezdiği sırada sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı düştü. Metrelerce yüksekten düşen Ekiz'i kanlar içerisinde gören komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.