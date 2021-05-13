Başkan Kaplan’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Satılar Mahallesi’nde bulunan Şehit Jandarma Er Mustafa Aydın’ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki Satılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Aydın ile birlikte 19 Haziran 2004 tarihinde Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Mustafa Aydın’ın Satılar Mahallesi’ndeki babası Turgut Aydın ile annesi Emir Ayşe Aydın’a ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan, Şehit Ailesi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ziyarette konuşan Başkan Kaplan, belediye olarak daima şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydederek, şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirtti.

Ziyarette Şehit Mustafa Aydın’ı dualarla yad ederek ailenin acısını paylaşan ve bayram hediyesi takdim eden Başkan Kaplan, “Vatanımızı, korumak için canını düşünmeden görev yapan tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Bu mukaddes vatan topraklarında yaşadığımız sürece hepimizin şehit ve gazilerimize minnet ve vefa borcu vardır. Bu borcu ne yaparsak yapalım ödememiz mümkün değildir ancak şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkarak ailelerinin yanlarında olup minnet duygularımızı ifade etmemiz, üzerimize düşen en önemli vazifelerdendir. Cenabı Allah Şehidimiz Mustafa Aydın’a ve bu vatan için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Şehit babası Turgut Aydın ile annesi Emir Ayşe Aydın, geçtiğimiz Mart ayında da eve ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan’a teşekkür ederek, bayram ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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