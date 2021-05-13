Başkan Kaplan’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan’dan şehit ailesine bayram ziyareti

İHA

Başkan Kaplan’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Satılar Mahallesi’nde bulunan Şehit Jandarma Er Mustafa Aydın’ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Beraberindeki Satılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Aydın ile birlikte 19 Haziran 2004 tarihinde Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Mustafa Aydın’ın Satılar Mahallesi’ndeki babası Turgut Aydın ile annesi Emir Ayşe Aydın’a ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan, Şehit Ailesi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ziyarette konuşan Başkan Kaplan, belediye olarak daima şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydederek, şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirtti.
Ziyarette Şehit Mustafa Aydın’ı dualarla yad ederek ailenin acısını paylaşan ve bayram hediyesi takdim eden Başkan Kaplan, “Vatanımızı, korumak için canını düşünmeden görev yapan tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Bu mukaddes vatan topraklarında yaşadığımız sürece hepimizin şehit ve gazilerimize minnet ve vefa borcu vardır. Bu borcu ne yaparsak yapalım ödememiz mümkün değildir ancak şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkarak ailelerinin yanlarında olup minnet duygularımızı ifade etmemiz, üzerimize düşen en önemli vazifelerdendir. Cenabı Allah Şehidimiz Mustafa Aydın’a ve bu vatan için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Şehit babası Turgut Aydın ile annesi Emir Ayşe Aydın, geçtiğimiz Mart ayında da eve ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaplan’a teşekkür ederek, bayram ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını ...
Kuşadası’nda annelerini kaybeden yavru domuzlar doğal yaşamlarına bırakıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda annelerini kaybeden yavru domuzlar doğal ...
Kuşadası’nda bayramda sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bayramda sokaklar boş kaldı
Bayram boyunca çiğ süt toplanacak
YEREL HABERLER Bayram boyunca çiğ süt toplanacak
Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Zihinsel engelli genç çatıdan düştü, ağır yaralandı
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Tarihi köyde bayram namazı açık alanda kılındı
YEREL HABERLER Tarihi köyde bayram namazı açık alanda kılındı
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı
4 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ekipleri seferber etti
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ekipleri ...
Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi
YEREL HABERLER Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına ...
Başkan Çerçioğlu; “Ramazan Bayramımız mübarek olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; “Ramazan Bayramımız mübarek olsun”
"Bu bayram pandemi kurallarına uyarak gönüllerde buluşacağız"
YEREL HABERLER "Bu bayram pandemi kurallarına uyarak gönüllerde ...
Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını
YEREL HABERLER Didim'de, kenevir yetiştirilen eve polis baskını
İkinci defa çakarla yakalandı
YEREL HABERLER İkinci defa çakarla yakalandı
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den 'Ramazan Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den 'Ramazan Bayramı' ...
Muhtar Çamoğlu, hemşireleri unutmadı
YEREL HABERLER Muhtar Çamoğlu, hemşireleri unutmadı
Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, ...
Kuşadası’nda şehitlikler boş kalmadı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şehitlikler boş kalmadı
Kuşadası'nda vatandaşlar kan bağış aracına akın etti
YEREL HABERLER Kuşadası'nda vatandaşlar kan bağış aracına akın etti
Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşı bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Adnan Menderes Müzesi’nde son rötuşlar ...
Aydın'da sokaklar boş, tatlıcılar dolu
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar boş, tatlıcılar dolu
Nazilli'de transfer başlıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de transfer başlıyor
Aydın’da mezarlıklar boş kaldı
YEREL HABERLER Aydın’da mezarlıklar boş kaldı
Kuşadası’nda Ramazan Bayramı arifesinde gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Ramazan Bayramı arifesinde gıda denetimi ...