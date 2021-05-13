Kuşadası, tam kapanmada bayramın ilk günü sessizliğe büründü 



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayramın ilk gününde sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, güzel havanın keyfini ise yabancı tatilciler denize girerek çıkarttı.

Koronavirüse yönelik önlemler nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada, Kuşadası´ndaki vatandaşlar kurallara uyunca Ramazan Bayramı´nın ilk günü ilçede sessizlik hakim oldu. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte; cadde, sokak, sahil bandı, yürüyüş yolları ve turistik çarşılar boş kaldı. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası´nda yabancı turistler güzel havanın keyfini dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı´nda denize girip, güneşlenerek çıkardı. Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Sahil bandında zabıta, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-05-13 19:57:12



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