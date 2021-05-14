Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı

Eskiden bayramlar ve özel günlerde insanların özenle seçerek birbirlerine gönderdikleri kartpostallar teknolojik gelişmeyle birlikte tarihe karıştı. Pandemi ile birlikte 2 yıldır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca tüm bayramlaşmalar dijital cihazlarla yapılmaya başlandı. Yeni neslin hiç bilmediği eski neslin unutamadığı kartpostallar ve kutlama kartları tarih oldu.



Eski yıllarda bayram ve özel günler öncesinde Ramazanpaşa yokuşu, Postane Caddesi, yağcılar içi ve Sulupark civarı kartpostalcıların en yoğun olduğu yerlerden biri olurdu. Herkesin dost ve akrabalarına özel sevdiğine ise çok özel seçip gönderdiği kartpostallar dijitale yenik düşen gelenekler arasında yerini aldı.



Her eve telefonun girmesi ile cazibesi düşen tebrik kartları, cep telefonu kullanımı ve mesajlaşmanın yaygınlaşması ile unutulmaya yüz tuttu. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve görüntülü görüşmenin başlaması ile tamamen ortadan kalkan tebrik kartları tamamen ortadan kalktı. Şu anda 25 yaş ve altındaki nesilde tebrik kartı ve mektup kullanan kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu ve yazanların da sadece okul dersi işlerken yazmış olabileceğini belirten Aydınlı kırtasiyecilerden Melike Atasal, "Her devrin bir güzelliği vardı. Eskiden postacının getirdiği o kartlar çok duygusal olur ve özel günlere renk katardı. Hatta uzun süre aynaların önünde , masaların üzerinde tutulurdu. İnternet yoluyla gönderilen elektronik postalar, cep telefonlarının kısa mesaj servisleri, sonra da akıllı telefonlarla yaygınlaşan görüntülü sohbetler kartpostal ve mektupları unutturdu" diye konuştu.

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