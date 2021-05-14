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Trafik denetiminden kaçan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti

İHA

Trafik denetiminden kaçan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçarken kaza yapan motosiklette bulunan 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mahmut Berk Gönül (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Maliyeciler Kavşağı'nda polisin uygulamasından kaçtı. Motosikletle Altınkum’a inen Gönül, daha sonra Meryemana Kavşağı’nda virajı alamayınca kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan motosikletteki sürücü Gönül ile arkasında yolcu olarak bulunan Onur Güzel yaralandı. Yaralılar, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Onur Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağı kırılan sürücü Mahmut Berk Gönül ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yapılan belirlemelerde sürücünün 1.8 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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