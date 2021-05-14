Dayı ile yeğen kavgasında kan aktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde R.H. ve yeğeni G.B. arasında bıçaklı kavga çıktı. Dayısının sırtından bıçakladığı G.B. yaralandı.



Olay, Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. ve yeğeni G.B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada dayı R.H. yeğeni G.B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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