Aydın filede Pelin'le uzattı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 7'nci imzayı Pelin Özkılıçcı'ya attırdı. Daha önce Aslıhan, Duygu, Eylül, Berra, Ezgi ve Emine ile nikah tazeleyen mavi-beyazlılar, 22 yaşındaki pasör çaprazı Pelin'i de takımda tuttu.

Öte yandan Aydın ekibinde genç smaçör Cansu Ayyıldız'ın deneyim kazanması için başka bir kulübe kiralık olarak gideceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-05-14 12:44:20



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