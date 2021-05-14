Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bulvarı'nı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Atatürk Bulvarı’nın yağmur suyu hattını yeniliyor. Başkan Çerçioğlu, “Kış aylarından bu yana yoğun olarak sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmaları ile birlikte Kuşadası’nın yolları yaza hazır hale geliyor” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik akışını hızlandırmak, vatandaşlara konforlu ve güvenli bir yolculuk yaşatmak için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalar sürerken, Kuşadası’nın Atatürk Bulvarı’nda da hummalı bir çalışma yapılıyor. Kuşadası içerisinde tek yön uygulamasına geçilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda yenileme çalışmaları başladı. Tek yön uygulamasıyla birlikte atıl duruma gelen refüjleri kaldıran Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, bir yandan da yolların altyapısını yeniliyor.



Bu kapsamda Atatürk Bulvarı’nda yağmur suyu hattı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, 600 ve 800’lük koruge borular ile bulvarın yağmur suyu hattına ömürlük bir yatırım gerçekleştiriyor. Atatürk Bulvarı’nın yağmur suyu hattını yenilenirken, yol üzerine de geniş ızgaralar yapılıyor. Aşırı yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarına kesin çözüm sunan bu çalışma ile turizmin gözdesi olan Kuşadası’nın en işlek bulvarı sorunsuz bir altyapıya sahip olacak. Altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından asfalt kaplama çalışmalarına başlayacak olan Fen İşleri ekipleri, yolu ilgili kısmını baştan sona yenilemiş olacak.



“Kuşadası’nın yolları yaza hazır hale geliyor”



Kent genelinde sürdürülen çalışmaların tam kapanma döneminde hızla sürdüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tam kapanma dönemini fırsata çevirmek için birçok noktada aynı anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik akışının yavaşlaması, yol yapım süreçlerinin de çok daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Bu çalışmayla birlikte Atatürk Bulvarı’nın da alt ve üst yapısını yenilemiş olacağız. Kış aylarından bu yana yoğun olarak sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmaları ile birlikte Kuşadası’nın yolları yaza hazır hale geliyor” dedi.

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