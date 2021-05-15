Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda Aydın’ı temsil edecek

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İlayda Tavas final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında ön değerlendirmeyi geçerek final yarışmasına katılmaya hak kazanan projeler belirlendi.

Final proje değerlendirmelerinin 5 7 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılması planlanırken, final yarışmasında Aydın’ı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İlayda Davas ve danışman öğretmeni Aslı Atalay temsil edecek.

Finale kalan 80 proje arasında yer alan İlayda Davas’ın, "Masallar’da Kutup Kültürü" isimli projesi dolayısıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmene yarışmada başarılar diledi.

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