Adnan Menderes Müzesi Koçarlı’yı Türkiye’ye tanıtacak

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, son rötuşların devam ettiği Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde inceleme yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ay içinde açılışı yapılması beklenen müze ve çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi. Koçarlılı Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısını yaşatmak için inşa edilen müzedeki çalışmaları incelemesinin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, “Tarihin düzelmesine vesile olacak müzemiz için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Merhum Başbakan Menderes’in Yassıada’dayken hayalini kurduğu Çakırbeyli Mahallesi girişindeki Çine Çayı kenarında inşa edilen müzenin 60’lı yılların iklimini yaşatacağını kaydeden Başkan Kaplan, “Aydın’da 25 yıldır yapılması planlanan ancak bir türlü hayata geçmeyen müzemizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla inşaatına başlanarak tamamlanıyor olmasından ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hamdolsun çeyrek asırdır yapılamayan müzenin hayata geçtiğini görmemiz bu döneme nasip oldu. Aydın’ımızdaki 22 adet antik kentin minyatürünün yer aldığı müzemiz aynı zamanda müzeye yurdumuzun değişik illerinden gelen insanlarımıza ilimizin ve ilçemizin tanıtımı için de benzersiz bir hizmet verecek. Bu anlamda müzemiz Koçarlı’mıza ve ilimize de doğrudan değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

Müzeye gelenlerin Çakırbeyli’deki Demokrasi Çınarı’na ziyaret gerçekleştireceğini öngördüklerini ve orada da bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Başkan Kaplan, “Gölgesinde Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’ten Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e kadar bir çok devlet büyüğümüzün oturduğu Demokrasi Çınarı’nın etrafında da çok yakında düzenlemeler için çalışmalara başlayacağız. Bunun sözünü de en son Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan aldık. Müzeye gelen insanlarımızın aynı zamanda ilçe merkezimize ve Koçarlı’mızın tarihi öneme sahip diğer zenginliklerini de görüp ziyaret etmesi için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu anlamda Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyonu ile çevre düzenlemesini de bir an önce tamamlayıp yakın zamanda açılışa hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Demokrasi Müzesi’mizin Koçarlı’mız ve Aydın’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Demokrasi Şehidi Merhum Başbaşkanımız Adnan Menderes’in ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

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