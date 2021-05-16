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(ÖZEL) Dünya şampiyonu Ayşegül Çakın, halter idmanlarını adının verildiği salonda yapıyor

DHA

(ÖZEL) Dünya şampiyonu Ayşegül Çakın, halter idmanlarını adının verildiği salonda yapıyor


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Avrupa ve Dünya Halter Şampiyonu Ayşegül Çakın (23), şampiyonalara, isminin verildiği 'Dünya Şampiyonu Ayşegül Çakın Spor Salonu'nda' hazırlanıyor.
Kemer Mahallesi'nde market işleten Ali ve Naile Çakın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ayşegül Çakın, 2011 yılında ikizi Burak Emre Çakın'ın ardından hobi olarak halter sporuna başladı. 12 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yunus Emre Demirtaş'ın da desteğiyle 2012 yılında Büyükşehir Belediye Ankaraspor Kulübü'nde profesyonelliğe ilk adımı attı. Kulüp adı altında katıldığı şampiyonalarda 15 Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan Çakın, 2014 yılında milli takıma çağrıldı. Çakın, 22 Ekim 2016'da Malezya'da gerçekleşen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda 58 kiloda katıldığı yarışmada toplamda 184 kilo kaldırarak dünya şampiyonu oldu. 2017 yılında Polonya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğin ardından 2018 yılında İspanya'daki Akdeniz Oyunları'nda silkmede oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazanan Ayşegül Çakın, son olarak 2019 Eylül ayında Romanya'da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gençlerde 59 kiloda toplamda 203 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi. Çakın, 15 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Avrupa ve 1 kez de dünya şampiyonluğu ve Akdeniz Oyunları'nda aldığı altın madalyayla birlikte 2'ncilik ve 3'üncülükler olmak üzere toplamda 50 madalya almayı başardı.
HOBİSİ ŞAMPİYONLUKLAR GETİRDİ
Ayşegül Çakın, "Halter sporu benim için bir hobiydi ama daha sonra madalya aldıkça şampiyonluklar oldukça devam etmeye başladım. 2014 yılında ilk milli takıma seçildim. İlk uluslararası başarımı ise 2016 yılında Yıldızlar Avrupa 2'cisi olarak elde ettim. Daha sonra Yıldızlar Dünya Şampiyonluğu geldi. Ardından Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk ve rekor kırdım. Gençler Avrupa Şampiyonluğu elde ettim.  Pandemiden dolayı halter sporu 2 yıldan beri çok etkilendi. Olimpiyatlar bile bu nedenle bir yıl ertelendi. 2024 olimpiyatlarında da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.
'KIZLAR YAPAMAZ DEDİLER'
Çakın, "Halter biraz güç sporu olduğu için çevremdekiler 'Kızlar yapamaz devam etsen nasıl başaracaksın' gibi sözler söylese de ben ailemin de desteğiyle devam ettim. Kadınların her şeyi yapabileceğini gösterdim. Şu an artık milli takımda büyükler adına yarışıyorum. Büyükler Avrupa ve 23 yaş altında ülkemi temsil edeceğim. En yakın yarışma bu yıl eylül ayında Finlandiya'da olacak. Gençler ve U 23 Avrupa Şampiyonası ardından da Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonası düzenlenecek. İnşallah buralarda da en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırır ve İstiklal Marşı'nı okuturum. 50'den fazla madalyam var. Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları ve Uluslararası yarışmalarda elde ettim. Hedefim ülkemi en güzel şekilde temsil edip her yerde bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hedefim 2024 olimpiyatları olacak" diye konuştu.
'İSMİMİN VERİLDİĞİ SALONDA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'
Kendi ismimin verildiği salonda şampiyonalara hazırlanmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu belirten Çakın, "Sürekli işin içinde olduğum için ben bunu fazla fark edemiyorum ama dışarıdan ismimi görenler gerçekten çok şaşırıyor. Benimle gurur duyuyorlar. Adımın verildiği salonun olması çok güzel bir duygu, herkese örnek ve idol oluyorum. Beni haltere başlatan ve bu günlere gelmemi sağlayan antrenörüm Yunus Emre Demirtaş'a çok teşekkür ederim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ayşegül Çakın'ın halter antrenmanından görüntü
-Ayşegül Çakın spor salonundan görüntü
-Aldığı madalyaların bir kısmından görüntü
-Ayşegül Çakın ile röp;
-Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-05-16 11:30:24

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