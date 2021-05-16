Galatasaray'ın üzüntüsüne kalbi dayanamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Muharrem Günay (35), Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün akşam Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın bitiş düdüğüyle birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Günay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

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