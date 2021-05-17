Bu sokağın iki ucu tarihe götürüyor

Uygarlıklar Vadisi olarak adlandırılan Menderes Havzası’nda kurulan Aydın’ın Efeler ilçesindeki 1904 sokak, iki ucundan görünen tarihi yapıları ile diğerlerinden ayrılıyor.

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, yerleşim tarihi olarak milattan önce 4 bin 500’lü yıllara dayanan Aydın, tarihi güzellikleri ile insanları cezbediyor. Tralles, Aphrodisias, Nysa, Magnesia ve daha birçok antik kenti sınırlarında barındıran Aydın, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor.

Tarihle iç içe yaşayan Efeler ilçesindeki kentin sokaklarında dolaşırken ise misafirlerinin önlerine çıkan tarihi yapılar dikkatlerden kaçmıyor. Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan EfendiRamazanpaşa Mahallesi'ndeki 1904 sokak ise, bir yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. Tarih kokan sokağın her iki ucundan ilerlendiğinde bir yanda 1585 yılından önce yapıldığı tahmin edilen EskiYeni Camii (Hasan Çelebi), diğer tarafına doğru ilerlendiğinde ise 1683 yılında inşa edilen Bey Camii tüm heybetiyle gözünüzün önüne çıkıyor.

Ayrıca 1908 ile 1904 sokağın birleştiği noktada sokak başında, 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Fatma Hanım Sıbyan Mektebi, Sebili ve Afife Hanım Çeşmesi’nden oluşan yapıyı da görmek mümkün olurken, sokak anı yaşamak isteyenlere güzel kareler bırakıyor.

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