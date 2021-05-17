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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama hatlarını yeniliyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama hatlarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilerin daha ürün elde etmesi ve kuraklıkla mücadele için tarımsal sulama hat yapımlarının sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Yukarıkayacık Mahallesi’nin sulama hatlarını yenileyerek yaza hazır hale getirdi.

Aydın’ın pek çok noktasında altyapı çalışmalar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. İklim şartları ve yağış rejimini yakından takip eden Aydın ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yağış miktarında bu yıl azalma yaşanmasından dolayı ek tedbirler alarak üreticilerin mağdur olmasını engellemeyi amaçlıyor. Tarımsal üretimin artmasını sağlamak için birçok destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle tarımsal alan ve su kaynaklarını koruma, etkin yönetim ile zararların azaltılması çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda tarımsal sulama faaliyetlerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Efeler’in Yukarıkayacık Mahallesi’nde tarımsal sulama şebekesini ASKİ ekiplerinin çalışmasıyla yeniledi ve kısa süre hızlı bir çalışma ile hattı hizmete açtı.

Muhtar Özcan’dan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür
Yapılan çalışmayla ağaçlar kuruma tehlikesinden kurtulurken, üretimin sürdürülebilirliğini de sağlandığı alanda çalışmayla ilgili bilgi veren Yukarıkayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan, “Bizlere maddi ve manevi katkısı oldu. Mahsul ağaçlarımız da kuruyordu. Şu anda Yukarıkayacık’ın fasulyesi ve kirazı meşhur olduğu gibi, bu suyla o ürünleri suluyoruz. Özlem Başkan başta olmak üzere tüm ekipleri, kiraz yemek üzere davet ediyoruz. Her zaman misafirimiz olsunlar. Allah razı olsun” dedi.

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