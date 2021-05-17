İHA Kuşadası muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden duayen gazeteci Zafer Hacısalihoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



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