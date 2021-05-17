Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da Temel EKG eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) ‘Temel EKG Eğitimi’ online olarak gerçekleşti.



Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, açılış konuşmasında EKG’nin paramedikler için önemini vurguladı ve eğitime katılan öğrencilere faydalı bir eğitim geçirmelerini temenni etti. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Eğitmeni Prm. Erdak Tek, üç gün süren eğitim süresince bilgi ve mesleki deneyimini öğrencilere aktardı. İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimin ilk gününde Temel EKG bilgileri, kalbin ileti sistemi, derivasyonlar, EKG dalgaları ve aralıkları konuları anlatıldı. İkinci günde, EKG değerlendirme aşamaları, normal sinüs ritmi, supraventriküler aritmiler ve ventriküler aritmiler konuları işlendi. Temel EKG Eğitimi’nin son gününde ise, atriyoventriküler bloklar, erken ve kaçak vurular, dal blokları ve akut koroner sendromlar konuları anlatıldı. Üçüncü günün son oturumunda her öğrencinin bireysel EKG yorumlaması ile eğitiminin temel hedefine ulaşıldığı görüldü.



İlk ve Acil Yardım Programı Koordinatörleri Öğr. Gör. Halise Çinar, Öğr. Gör. Ecem Ersungur ve Öğr. Gör. Damla Özçevik Subaşi’nin değerlendirmelerinin ardından öğrencilerin soruları yanıtladı ve eğitim son buldu.

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