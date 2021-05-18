ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları’ adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile akademik personel katıldı. Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu tarafından gerçekleştirilen seminerde, aile içi iletişim, iletişim engelleri, senben dili, anne baba tutumları, ailelere öneriler ve özellikle pandemi döneminde aile içi iletişimde önemli olan noktalar konuları ele alındı. Seminer, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.