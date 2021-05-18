Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ‘Müzeler Haftası’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’1824 Mayıs Müzeler Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Müzelerin kültür mirasının korunmasında önemli bir rolü olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 1977 yılında Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs, UNESCO tarafından da tüm dünyada Müzeler Günü ilan edilmiştir. Ülkemizde de 1982 yılından itibaren 1824 Mayıs tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Müzeler Haftası, kültür mirasımızın korunması ve müzeciliğin tanıtılması açısından önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği önemli yerlerdir. Geçmişi, insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve sanat anlayışlarını, bize bıraktıkları eserlerden öğreniyoruz. Bu anlamda Müzeler uygarlığın hafızası, geçmişe ve emeğe saygının odağı, yarınlara ışık tutan bir zaman tünelidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar kültürel, sanatsal ve teknik alanlarda oluşan eserleri tasnif ederek insanlara sunan mekânlardır. Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yerler değil, aynı zamanda Etnografya, fen, doğa ve folklor müzeleri yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu yerlerdir” dedi.



Vali Aksoy, ülkemizde tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir çok müze olduğunu belirterek, “Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır. İlimizde de kamuya ait Aydın Arkeoloji Müzesi, Karacasu Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi, Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Milet Müzesi hizmet verirken bunun yanında Özel Müzeler olan Davutlar ZeytinZeytinyağı Müzesi, Çine Kuvayı Milliye Müzesi, Çine ADÜ Arıcılık Müzesi, Nazilli Kent Müzesi de kendi alanları ile ilgili hizmetler vermektedir. Yakında hizmete açılacak Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’de yakın tarihe ışık tutacaktır” ifadelerine yer verdi.



Sanal Müze projesi sayesinde vatandaşların online olarak müzeleri ziyaret edebileceğini aktaran Aydın Valisi Aksoy şöyle devam etti;

“İçinde bulunduğumuz süreçte, Korona virüs salgınına yönelik olarak alınan tedbirler nedeniyle müzelerimizi gezme imkanı bulamasak da teknolojinin sunduğu olanaklarla müzeler evlerimize gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ‘Sanal Müze’ projesi ile evlerde bulunan vatandaşların online olarak gezebilmesi için bazı müzeleri internet üzerinden görüntülemektedir. Müzelerimizin daha çok insana ulaşmasını sağlayan bu hizmetten yararlanarak evde bulunduğumuz zamanları çocuklarımız ve gençlerimizle daha verimli değerlendirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunması konusunda önemli görevler üstlenen akademisyenlerimiz ve müze çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Haftası'nı kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum.”

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