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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ile etkinlik gerçekleştirdi

İHA

Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ile etkinlik gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi ve University of Minnesota Eğitim Fakültesi iş birliği ile düzenlenen ‘Entegre STEM Öğretimi: Niçin ve Nasıl’ adlı eğitim, ADÜZEM sosyal medya kanalında canlı olarak yayınlandı.

STEM Öğretmen Enstitüleri ve İstanbul Sabahattin Zaim Ünivesitesi STEM klübünün kurumsal olarak katılım gösterdiği eğitime, Türkiye’nin farklı illerinden birçok akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yoğun katılım gösterdi. Eğitim Fakültesi Fen Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karışan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimde, University of Minnesota Öğretim Üyesi Profesör Gillian Roehrig konuşmacı olarak bulundu. Eğitimde, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının disiplinlerarası işbirliği ile öğretilmesi gerektiği anlayışına (STEM öğretim yaklaşımı) niçin ihtiyaç duyulduğu ve nasıl uygulanması gerektiği konuları ele alındı.

21. yüzyılın teknolojik ve sosyolojik açıdan çok hızlı gelişim ve değişimlerle ilerlediğini belirten Dr. Roehrig, 21. yy öğretmenlerinin daha önceki öğretmenlerden ayrılan çok önemli görevleri olduğunu ifade etti ve “Yakın gelecekte şu anki mesleklerin çoğu olmayacak. 21. yy öğretmenleri henüz var olmayan meslekleri yapacak çocuklara, o meslekleri yapabilmeleri için beceri özgüven ve tecrübe kazandırmakla yükümlü” dedi.

Derslerin disiplinlerarası iş birliği ile yürütülmesi ve tüm öğrencilerin mühendislik tasarım sürecini deneyimlemeleri gerektiğinin önemine vurgu yapan Dr. Roehrig, öğrencileri gerçek hayat problemleri ile karşılaştırıp dersleri bu problemler üzerine kurgulamanın 'Bu konular ne işimize yarayacak? Neden türev integral öğrenmek zorundayız?' sorularını ortadan kaldıracağını ve öğrenci motivasyonunu arttıracağını belirtti. Mühendislik tasarım sürecinden bahseden, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerilerinin gelişmesi için mühendislik tasarım sürecinde aktif rol almaları gerektiğinin altını çizen yapan Dr. Roehrig, mühendislik tasarım sürecini; problemin tanımlanmasından, geçici çözüm önerisi getirme, prototip tasarlama, tasarlanan prototipi test etme, uygulama, başarısızlık durumunda planı tekrardan gözden geçirme ve yeniden uygulama basamaklarından oluştuğunu anlattı.

STEM alanlarına ilgi duyan kız öğrenci sayısının erkeklere göre daha az olmasına da değinen Dr. Roehrig, kız öğrencilerin de bu alanlara yönlendirilmesi gerektiğini, 21. yy becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Roehrig, süreç içerisinde öğrencilere başarısızlık karşısında yılmama ve tekrar deneme, çözüme ulaşma konusunda kararlı olma gibi yetiler kazandırılması gerektiğine değinerek konuşmasına son verdi.

Doç. Dr. Dilek Karışan Korucu, “Entegre STEM öğretimi konusunda ABD de geliştirmiş olduğu öğretmen mesleki gelişim programı ile alana büyük katkı sağlayan ve alanın öncülerinden olan, Roehrig’in birçok projesi federal ve eyalet tarafından desteklenmeye layık görülmüştür ve projeleri için şuana kadar almış olduğu destek toplam 50 milyon doların üzerindedir. 120'den fazla hakemli dergi makalesi ve kitap bölümü olan, yayınları 7677 kez atıf alan (h index 38, i 10 indeksi 69) Prof. Dr. Gillian Roehrig gibi önemli bir bilim insanının Üniversitemizde webinar vermesi bizim için gurur verici oldu” dedi.

İngilizce olarak gerçekleşen eğitimin Öğretim Görevlisi Lütfi Saraç tarafından Türkçeye çevrilmesi eğitimin, Entegre STEM eğitimine ilgi duyan birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisine ulaşmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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