Karacasu'da mezarlıklar temizleniyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması başlattı.



Karacasu Belediyesi ilçedeki tüm mezarlıkları bakıma aldı. Belediye Başkanı Zeki İnal'ın talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü mezarlıklara el attı. Mezarlıkların daha temiz bir görünüme sahip olması için başlatılan çalışmalar belirlenen program çerçevesinde tüm mezarlıklarda gerçekleştirilecek. İlk olarak Ataköy Mahallesi, Şeyh Kemal, Merkez Yaren Dede, Hacıhıdırlar, Işıklar, Bereketli, Görle ve Tepecik, Dereköy mezarlıklarında gerçekleştirilen çalışmaların ardından Güzelbeyli mezarlığında da temizleme ve düzenleme çalışmaları başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.