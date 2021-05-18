Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 37 kök hint keneviri ele geçirildi.



Efeler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri belirlenen adese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan operasyonda su damacanalarında yetiştirilmiş 37 kök hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi D.K. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan D.K. serbest bırakıldı.

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