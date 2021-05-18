Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yeni desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçi ve esnafa yönelik açıklamış olduğu yeni desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında çiftçi ve esnafa yönelik yeni destekleri kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hububat ve bakliyat alım fiyatları ile ilgili “Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sezon hububat ve bakliyat alım fiyatları ile kuraklıktan zarar gören çiftçilerin borçlarının erteleneceğini açıklamasının ardından değerlendirmede bulundu. Çondur, yaptığı değerlendirmede “ Ülkemizin önemli mümbit arazilerinden biri olan ilimiz Aydın’da üreticilerimiz bu yıl kuraklık tehlikesi karşı karşıya kalmıştır. Yaşadığımız salgın süreci ve kuraklık tehlikesi üreticilerimizde endişe oluşturmaktadır. Gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatları üreticilerimizin beklentilerini karşılayacaktır. Ayrıca kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen üreticilerimizin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi de üreticilerimizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Temennimiz çiftçilerimizin bereketli bir sezon geçirmesi yönündedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere yönelik açıklamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür eder, tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını dileriz ”dedi.

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan, istihdam sağlayarak ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destekleri değerlendiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik açıkladığı yeni destek paketi yaşadığımız bu salgın sürecinde ciro kaybı yaşayan üyelerimiz için önemli bir atılımdır. Borsamız, üyelerimizin menfaatleri doğrultunda üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) talep ve önerilerini iletmeye devam edecektir. KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe + Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve bu süreçte üyelerimizin sorun ve çözümlerini ilgili bakanlıklara ileten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi iletiyor, açıklanan yeni desteklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum ” dedi.

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