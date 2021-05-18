Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. CICMS Konferansı ADÜTV’den tüm dünyaya yayınlanacak

İHA

4. CICMS Konferansı ADÜTV’den tüm dünyaya yayınlanacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 2021 Mayıs 2021 tarihlerinde, 4.sü düzenlenecek olan ‘Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları’ konferansı, 20 Mayıs 2021 saat 10.30’da ADÜ televizyon kanalı ADÜTV’den izleyicilerle buluşacak.

Pandemi koşulları nedeniyle son 1 yıldır konferansların çevrimiçi ortamlarda yapıldığını belirten Konferans Koordinatörü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim, “Biz diğer konferanslardan farklı olarak sadece katılımcıların izleyebileceği değil, youtube aracılığı ile tüm dünyanın isterlerse konferans günü, isterlerse de sonradan izleyebilecekleri bir sistem kurduk. Bir bakıma 20 Mayıs günü saat 10.00’da gerek katılımcılar, gerek diğer izleyiciler, banttan bir konferans izleyecekler. Benim bilgim dahilinde bu şekilde organize edilmiş bir konferans henüz olmadı; bu anlamda ilk olabiliriz” dedi.

“6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik”
Konferansın 2018’de Kuşadası’nda, 2019’da Midilli Adası’nda yüz yüze gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. M. Özgür Seçim, “Geçen yıl ve bu yıl online kongre sürecine geçtik. Bu yıl 6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik. Tüm bu bildirilerin videolarını kurguladık ve oturumlara böldük. Konferans, Üniversitemiz kanalından yayınlandıktan sonra, katılımcıların tek sunumları da erişime açılacak ve bu yolla araştırmacılar çeşitli alanlardaki konulara Üniversitemiz kanalı aracılığı ile de erişim sağlayabilecekler” açıklamalarında bulundu.

4. CICMS konferansı, katılımcıların bildirilerini önceden kayıt ederek, konferans düzenleme kuruluna göndermeleri ve gönderilerin kurgulanmasının ardından, 20 Mayıs 2021 saat 10.30’da sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu
YEREL HABERLER Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yeni desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ...
Aydın'da bin 119 binaya yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Aydın'da bin 119 binaya yapı ruhsatı verildi
Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi
YEREL HABERLER Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi
Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Aydın’da KGYS’ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
Karacasu'da mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Karacasu'da mezarlıklar temizleniyor
Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ile etkinlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ...
Nazilli’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ‘Müzeler Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ‘Müzeler Haftası’ ...
ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları ...
Aydın'da trafik kazası
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası
Köşk Belediye Meclis’inden İsrail’e tepki
YEREL HABERLER Köşk Belediye Meclis’inden İsrail’e tepki
Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden Filisitin halkı ile dayanışma
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden Filisitin halkı ile ...
Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt
Millet İttifakı Söke Belediye Meclis Üyelerinden “Filistin” açıklaması
YEREL HABERLER Millet İttifakı Söke Belediye Meclis Üyelerinden ...
Efeler’den İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Efeler’den İsrail’e kınama
Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu Vatandaşlar randevularını günler öncesinden doldurdu
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk ...
Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da Temel EKG eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da Temel EKG eğitimi ...
Aydın’ın yüzde 13’ü genç nüfustan oluşuyor
YEREL HABERLER Aydın’ın yüzde 13’ü genç nüfustan oluşuyor
İHA Kuşadası muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İHA Kuşadası muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna ...
Bankamatikte unutulan parayı buldu, zabıtaya teslim etti
YEREL HABERLER Bankamatikte unutulan parayı buldu, zabıtaya teslim ...