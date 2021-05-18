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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu

İHA

Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu

Efeler Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yeşil alan çalışmalarında dikilen çiçekler kenti süslemeye başladı.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin görev ve sorumluluk alanındaki tüm park ve yeşil alanlarda başlattığı çalışmalar meyvesini verdi. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarınca dikimi gerçekleşen fidanlar çiçeklendi. Şevketiye Mahallesi’nde bulunan kendisine ait arazi üzerine kurulu serada çiçek üreten Efeler Belediyesi’nin yetiştirdiği çiçekler, Efeler halkına renk cümbüşü yaşatıyor.
Kent süslemesinde kullanılan çiçeklerin maliyetinin en aza indirildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler İlçesini en az maliyetle daha modern ve yeşil bir kent haline getirebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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