Aydın’da müzelerin önemine dikkat çekildi Müzeler Günü’nde farkındalık etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da müzelerin önemine dikkat çekildi Müzeler Günü’nde farkındalık etkinliği

İHA

Aydın’da müzelerin önemine dikkat çekildi Müzeler Günü’nde farkındalık etkinliği

Her yıl 18 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Müze Günü kapsamında Aydın’da gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve motor tutkunları arkeoloji müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen eserleri inceledi.

Tarihi ve kültürü ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın tanıtımı açısından da önemli olan etkinlikte motorcular ve öğrenciler Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte coşkulu anlar yaşanırken müzeyi gezen misafirler, Aydın genelindeki kazılardan çıkan eserleri inceleyerek Müze Müdürü Abdülbari Yıldız’dan bilgi aldı.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın tanıtılmasının ve daha çok vatandaşın da müzeler ve arkeolojik eserlerle buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte anlamlı farkındalık oluşturuldu. STK’lar ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonların toplumla buluşmak adına önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Bugün 18 Mayıs Müzeler Günü ve bugünün bize çok önemli bir fırsat sağladığını düşünüyorum. Çünkü Aydın, hep söylediğimiz gibi medeniyetler tarihi şehri. Aydın’ın Kalkolitik Dönemden tarih önce ve yazılı tarih döneminden Roma, Bizans ve Osmanlı tarihine kadar uzanan çok geniş yelpazede bir kültür mirası var. Bu mirasa sahip olmak önemli ama bu mirası göstermek, sunmak ve bu mirası topluma anlatabilecek organizasyonları üretmek en az o mirasa sahip olmak kadar önemli. Bu anlamda müzeler çok önemli ve kritik yerlerimiz. Aydın’da çok eşsiz müzelere sahibiz. Milet Müzemiz, Arkeoloji Müzemiz, Afrodisias Müzemiz gerçekten alanlarında dünyanın en başarılı müzeleri. Özellikle İl Arkeoloji Müzemiz 2014 yılın Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi seçildi. Bu anlamda hem gurur kaynağımız hem de o sunumu gerçekleştirmek ve topluma değerlerimizi anlatmak noktasında son derece profesyonel örgütlerimiz. Bugünümüzü hem ülkemizde hem de uluslararası alanda müzelerimiz tanıtmak adına bir fırsat olarak değerlendirdik. Bu kapsamda da Ahmet Şerife Sanlı İlkokulu ve Anatolian Soldiers motor grubu arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hem onlara müzemizi tanıtma fırsatı bulduk hem de onların oluşturduğu sinerji ile duyurum noktasında bir fırsata dönüştürdük. Müzelerimizle gurur duyuyoruz. Tüm Türk toplumunu, uluslararası camiasındaki turistlerimizi müzemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

“İnisiyatif almış durumdayız”
Aydın’ın tanıtılması noktasında işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Tuncer; “Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanıtım etkinlikleri anlamında bu bir ilk. Bunu arttıran br istatistikle ve sivil toplum dayanışması içerisinde etkinliklerle sürdürmeyi planlıyoruz. Çünkü topluma ulaşmanın yegane yolu aslında toplumla entegre etkinlikler üretmek. Bu konuda STK’lar ve basın mensuplarımızın da desteği çok önemli. Zaten sayın valimiz, yerel yönetimlerimiz, kaymakamlarımız bu konuda ciddi destek veriyorlar. Kültür ve turizm şehri olarak Aydın’a herkes elinden gelen desteği sağlamak adına hiçbir tereddüt göstermiyor. Bu bizim avantajımız ve bunu fırsata çevirmek noktasında bizler de inisiyatif almış durumdayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Göcek’te yelken yarışları başladı
YEREL HABERLER Göcek’te yelken yarışları başladı
Aydın BŞB filede Güldeniz'i aldı
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede Güldeniz'i aldı
Kendini koyunlara adadı 23 yıldır çobanlık mesleğini keyifle yapıyor
YEREL HABERLER Kendini koyunlara adadı 23 yıldır çobanlık mesleğini ...
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu
YEREL HABERLER Efeler yeşil alan çalışmaları ile rengarenk oldu
4. CICMS Konferansı ADÜTV’den tüm dünyaya yayınlanacak
YEREL HABERLER 4. CICMS Konferansı ADÜTV’den tüm dünyaya ...
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yeni desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ...
Aydın'da bin 119 binaya yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Aydın'da bin 119 binaya yapı ruhsatı verildi
Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi
YEREL HABERLER Evini uyuşturucu tarlasına çevirdi
Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Aydın’da KGYS’ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’ye yakalanan 234 kişi uyarıldı
Karacasu'da mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Karacasu'da mezarlıklar temizleniyor
Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ile etkinlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi, University of Minnesota İş Birliği ...
Nazilli’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ‘Müzeler Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ‘Müzeler Haftası’ ...
ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları ...
Aydın'da trafik kazası
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası
Köşk Belediye Meclis’inden İsrail’e tepki
YEREL HABERLER Köşk Belediye Meclis’inden İsrail’e tepki
Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden Filisitin halkı ile dayanışma
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden Filisitin halkı ile ...
Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt
Millet İttifakı Söke Belediye Meclis Üyelerinden “Filistin” açıklaması
YEREL HABERLER Millet İttifakı Söke Belediye Meclis Üyelerinden ...
Efeler’den İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Efeler’den İsrail’e kınama