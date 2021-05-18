Kuşadası Belediyesi kent estetiğini korumak için bir adım daha attı

Kuşadası Belediyesi, ekolojik tarım faaliyetleri ile ön plana çıkan Kirazlı Mahallesi’nin özgün mimari yapısını korumak için önemli bir karar aldı. Daha önce benzer kararı Caferli Mahallesi için yürürlüğe sokan Kuşadası Belediye Meclisi’nce Kirazlı Mahallesi’nde yapılacak tüm inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi zorunlu hale getirildi.



Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında kentin doğal ve estetik dokusuyla ilgili yine önemli bir kararın altına imza atıldı. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şubat ayı meclis toplantısında gündeme getirilen ve İmar Komisyonunda ele alınarak raporlaştırılan Kirazlı Mahallesi’nin yapılaşmasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.



Ekolojik tarımın yoğun olarak yapıldığı ve Türkiye'nin ilk eko köy pazarının kurulduğu Kirazlı Mahallesi’nin özgün mimari dokusunu korumak ve yaşatmak amacı ile alınan karara göre; mahalle sınırları içerisinde yapılacak tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskân raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Yöresel mimari karakterin korunması amacıyla alınan kararla yapılar betonarme üzeri doğal taş kaplamalı ve kiremit çatılı olacak. Kuşadası Belediyesi benzer bir kararı daha önce doğal güzelliği, özgün ve otantik mimarisi ile ön plana çıkan Caferli Mahallesi için almıştı.



“Hak etiğimiz değeri görmeye başladık”



Kirazlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mersin yaptığı açıklamada, "Öncelikle Kuşadası Belediyesi’ne bu konuda gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Kirazlı, Türkiye’nin en önemli kiraz ve üzüm üretim merkezlerinden birisi. Burada yetiştirdiğimiz tarımsal ürünler yurt dışına da ihraç edilerek sofraları süslüyor. Karar sayesinde Kirazlı’nın doğal yapısının korunmasında çok önemli bir adım atılmış oldu. Mahallemiz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından hak ettiği değeri görmeye başladı” dedi.

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