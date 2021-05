Aydın Büyükşehir Hızlı Çözüm Merkezi tam kapanmada 23 bin çağrıya cevap verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi, 17 günlük tam kapanma günlerinde 23 bin 102 çağrıya cevap vererek binlerce vatandaşın talep, öneri ve dileklerini dinledi.

Kovid19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma günlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi.

29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar süren 17 günlük kapanma günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ne 23 bin 102 çağrı geldi.

7/24 esasına göre görev yapan Hızlı Çözüm Merkezi personelleri, binlerce vatandaşın çağrılarına kulak vererek, gelen talep, öneri ve dilekleri dinledi. Birbirinden farklı birçok konu ile ilgili gelen çağrılar, ilgili birimlere anında iletilerek çözüm üretildi. Farklı kurumları ilgilendiren konularda da vatandaşlar bilgilendirerek, yine ilgili kurumlara yönlendirildi.

“Vatandaşlarımız her zaman Büyükşehir’e bir telefon kadar yakındır”

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’ne bir telefon kadar yakın olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Günün her saati vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tam kapanma döneminde de birimlerimize iletilen tüm çağrılar hızlıca çözüme kavuşturuldu. 444 40 09 nolu Hızlı Çözüm Merkezi’miz ile vatandaşlarımız her zaman Büyükşehir’e bir telefon kadar yakındır.” dedi.

