Başkan Elbir; Gençler geleceğimizin umut ışığıdır

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Aydın'da yapımı devam eden ADÜ kampüsünde bulunan öğrenci yurdundan gençlere mesaj verdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki yapımı devam eden 2 bin 392 kişilik öğrenci yurdunda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklama ve kutlama mesajında “Aydınımızda yapılacak olan yurdumuz 2 bin 392 kişilik olup içerisinde spor ve sosyal tesisleri ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamları destekleyici hizmetlerde bulunuyor. Sergi alanı, 432 kişilik konferans salonu bulunan yurtta ayrıca çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market, ayakkabı tamircisi olanaklarıyla öğrencilerimizin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sevgili Gençler; biz sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sizler bizim geleceğimiz, umut ışığımızsınız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.