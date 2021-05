Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Fillikçioğlu, “19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür” dedi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’da başlattığı ve tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelesinin 102. Yıldönümünü heyecan ve coşkuyla karşılandığını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Birinci Dünya Savaşının yenilgiyle sonuçlanması sonucu; Mustafa Kemal Atatürk büyük eseri Nutuk’ta da belirttiği üzere “Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek büyük kurtuluş mücadelesi yoluna çıkmıştır. Bugün bu yolculuk bir asırdan taşmıştır. Bu nedenle; 19 Mayıs; zaferle sonuçlanan bir asra sığmayan yolculuğun ilk adım günüdür. Milletimizin tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının günüdür. Milletin azim ve kararının, manevi gücünün ispat günüdür. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür. Kurtuluş Mücadelesi yolunda bugün 102 yıl katledildi. Aradan geçen 102 yılda, 19 Mayıs 1919 heyecanından, coşkusundan ve öneminden hiç bir şey kaybetmemiş aksine milletin hürriyet aşkının ve sarsılmaz gücünün simgesi olarak katlanarak devam etmiştir” dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir bayramın da bulunduğu, 1521 Mayıs tarihlerini kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Fillikçioğlu, “Yılın En Genç haftasını, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinin gölgesinde bırakmayarak; online olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendiriyoruz. Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ gediği gençlerimizin, mutlu, sağlıklı, bilim ve teknolojide içinde bulunduğumuz çağın üzerine çıkabilecek nesiller olmaları adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşamadığımız tek bir gencimiz kalmasın anlayışımızla, Bakanlığımız olarak gençliğin olduğu her yerdeyiz diyerek; gerek spor gerek gençlik gerekse yurt hizmetlerimizle ilgili yatırımlarımızı Aydın’ımızın her köşesine götürmek amacıyla ilk adımlarımızı attık” ifadelerini kullandı.



Gençlere seslenen İl Müdürü Fillikçioğlu şöyle devam etti;



“Siz, milletin temel direği, dinamiği, geleceğimizin teminatısınız. Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir. Şan ve şeref dolu tarihimizin gururunu gelecek nesillere aktaracak olan sizlersiniz. ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü rehber edinerek görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize eminiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin Aydın’ımızın ve gençlerimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

