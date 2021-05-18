MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '19 Mayıs' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



19 Mayıs 1919'un MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Her şey ilk adımla başladı. Adımlar birleşti mücadele oldu. Mücadeleler hızlandı, tarihle birleşti, tarihin sayfalarını mühürler vurdu ve o tarih Türk diye okundu. O tarih 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919, aklın, asaletin sabrın, Türk milliyetçiliği şuurunun, stratejinin ve bağımsızlık sevdasının ürünüdür. 19 Mayıs, milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var olma kavgasıdır. Bu yürüyüş, bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren müstevlileri İzmir’e kadar kovalayan iradenin eseridir. Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023’ün güçlü Türkiye’sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile donanmış, endüstri 4.0 disiplininde, bir elinde ilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, büyük Türkiye’nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez bekçileri, Atatürk'ümüzün umudu Türk gençliğimizin Türk milletimizi güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki asil kandadır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 102'nci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk milliyetçisi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk Milleti’nin ve yürekli efe hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

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