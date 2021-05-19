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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın sarı kategoriye düştü

İHA

Aydın sarı kategoriye düştü

Covid19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde pozitif vakalarda düşüş yaşanmaya devam ederken, uzun zaman sonra Aydın, Risk Kategorisinde de sarı kategoriye düştü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde kırmızı kategoriye yükselen Aydın’da alınan tedbirler etkili olurken, Aydın uzun zaman sonra sarı kategoriye düştü. Salgının yayılma hızında ciddi düşüş yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 102,23 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 47,36 olarak gerçekleşti.
“Aydın, sarı kategoriye düştü”
Kontrollü Normalleşme sürecine orta riskli bölge olarak sarı kategoride başlayan Aydın, vakaların artması ile birlikte yüksek riskli olan iller arasında yer almıştı. Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından Aydın tekrar sarı kategoriye düştü. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın’da tedbirler etkisini gösterirken pozitif vaka sayısı ve vaka artış hızında gözle görülür oranda düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 37’lik bir azalma oranı ile ciddi düşüş yaşayan Aydın’da bu hafta yüzde 53’lük bir azalma gerçekleşti.
“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 814 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 75 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 529’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta 163 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 75’e düştü.
Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” dedi.
“Vali Aksoy’dan teşekkür”
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 814 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Aydın Türkiye'de en iyi 8.İl konumuna ulaşmıştır. Bu oranın sağlanmasında katkısı olan bütün kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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