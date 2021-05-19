Aydın'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü, Korona virüs salgını gölgesinde tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da kutlandı.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sosyal mesafe kurallarına göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eseri Nutuk'ta da belirttiği üzere ‘Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek büyük kurtuluş mücadelesi yoluna çıkmıştır. Bugün bu yolculuk bir asırdan taşmıştır. Bu nedenle, 19 Mayıs zaferle sonuçlanan bir asra sığmayan yolculuğun ilk adım günüdür. Milletimizin tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının günüdür. Milletin azim ve kararının, manevi gücünün ispat günüdür. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür. Kurtuluş Mücadelesi yolunda bugün 102 yıl katedildi. Aradan geçen 102 yılda, 19 Mayıs 1919 heyecanından, coşkusundan ve öneminden hiç bir şey kaybetmemiş aksine milletin hürriyet aşkının ve sarsılmaz gücünün simgesi olarak katlanarak devam etmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Aydınımızın ve gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.



“İlk adımlarımızı attık”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 1521 Mayıs Gençlik Haftası olarak kutlandığına da dikkat çeken Fillikçioğlu, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir bayramın da bulunduğu, 1521 Mayıs tarihlerini kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutluyoruz. Yılın En Genç haftasını, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinin gölgesinde bırakmayarak, online olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendiriyoruz. Atatürk'ün ‘Bütün Ümidim Gençliktedir’ dediği gençlerimizin mutlu, sağlıklı, bilim ve teknolojide içinde bulunduğumuz çağın üzerine çıkabilecek nesiller olmaları adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşamadığımız tek bir gencimiz kalmasın Bakanlığımız olarak gençliğin olduğu her yerdeyiz diyerek, gerek spor gerek gençlik gerekse yurt hizmetlerimizle ilgili yatırımlarımızı Aydınımızın her köşesine götürmek amacıyla ilk adımlarımızı attık” dedi.



Konuşmaların ardından Aydın Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak tören sonlandırılırken, il genelinde cadde ve bulvarlar Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süslendi.

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