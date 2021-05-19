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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de çelik kasa hırsızları tutuklandı

İHA

Didim’de çelik kasa hırsızları tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ticari taksi ile geldikleri bir evden içerisinde ziynet eşyası ve kıymetli evrakların bulunduğu çelik kasayı çalan iki hırsızlık şüphelisi polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de bir eve giren iki hırsız içerisinde 17 bin TL'lik ziynet eşyası ve kıymetli evraklar bulunan çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin durumu emniyet güçlerine bildirmesinin ardından harekete geçen ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızların eve ticari taksiyle geldiklerini, ardından da evdeki çelik kasayı alarak kaçtıklarını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde hırsızların çelik kasayı ilçede bulunan atık su arıtma tesisi bölgesine götürerek parçalayıp içerisindeki ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Emniyet güçleri olayın şüphelileri O.A (23) ile F.B (22) adlı şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Çelik kasada bulunan kimlik, tapu ve diğer kıymetli evraklar sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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