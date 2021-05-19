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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de havai fişek atılması yasaklandı

İHA

Didim’de havai fişek atılması yasaklandı

Didim Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı. Toplantıda ilçedeki etkinliklerde havai fişek atılması yasaklandı. Toplantıda ayrıca İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırıların ihsan hakkı ihlali olduğuna dair açıklama yapıldı.
Didim Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem öncesinde sunulan ek gündem maddesi meclis gündemine alındı. Toplantı öncesinde Belediye başkan yardımcısı ve Belediye meclis üyesi Yusuf Deveci Filistin’de yaptığı saldırılarla ilgili olarak Millet ittifakı belediye meclis üyelerinin imzasının yer aldığı bir açıklama okudu.

Deveci tarafından okunan açıklamada; “Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.
Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti oluşturmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.
Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.” İfadelerine yer verildi.
“Evcil hayvan sarışlarının yasaklanması Meclis'e getirildi"
Gündemin ilk maddesinde ise 2020 yılı kesin hesap raporu görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. Gündemde yer alan ilçe sınırları içerisindeki petshoplarda evcil hayvan satışının yasaklanması konusu ele alındı. Madde sağlık komisyonuna havale edildi.

“Didim'de havai fişek kullanımı yasaklandı"
Meclis toplantısında ayrıca ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklanması ele alındı. Konuyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan tüm etkinliklerde (düğünlerde, törenlerde, açık hava ortamlarında yapılan tüm etkinliklerde) ekolojik dengeyi bozması, gerek düştüğü yerde yangın çıkarma riskine karşı gerekse de gece atıldığında kuşların karanlıkta yönlerini bulamaması ve ölümlere neden olması sebebi ile havai fişek kullanımının yasaklanması konusu gündem getirdik. Artık bu tür kutlamaların da anlamı kalmadı. Medeni koşullarda bunların kaldırılması gerektiğini düşündüğümüz için gündem getirdik" dedi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

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