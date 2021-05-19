Ege'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



Deniz TOKATCemal YILDIRIMCavit AKGÜNErsan ERDOĞAN / DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA, MANİSA (DHA)EGE Bölgesi'ndeki illerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi gölgesinde düzenlenen çelenk koyma törenleriyle kutlandı. Kamu, kurum ve kuruluşları ile evlerin balkonları, Türk bayraklarıyla süslendi. Aydın'daki ilk tören Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fiillikçioğlu, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Ardından öğrenciler şiirler okudu. Tören, mesajların okunmasıyla son buldu. Aydın Vali yardımcıları Ömer Faruk Günay, Rıza Dalan ve Yalçın Yılmaz, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar törene katıldı.

DENİZLİ'DE BİSİKLET TURU

Denizli Valiliği binası önündeki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve çeşitli partilerin il temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise İbanoğlu yaptı. Bisikletle şehir turu yapacak olan sporcular için start verilmesiyle, tören sona erdi.

MUĞLA'DA 102 TÜRK BAYRAKLI BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Vekili Murat Kahraman, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Program, 102 Türk bayraklı balonunun gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

MANİSA'DA TEDBİRLİ KUTLAMA

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sona eren tören akşam saatlerinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki etkinlikler ile devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Aydın Deniz TOKATCemal YILDIRIMCavit AKGÜNErsan ERDOĞAN

2021-05-19 13:20:33



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