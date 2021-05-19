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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesinden eğitime destek Trabzon’da yapılacak olan anaokulu için imzalar atıldı

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesinden eğitime destek Trabzon’da yapılacak olan anaokulu için imzalar atıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde anaokulu yaptıracak.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Köprübaşı HaticeAslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hasibe Usta ve dernek yöneticileri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ın da katıldığı ziyarette Köprübaşı HaticeAslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı arazide 2 katlı olarak inşa edilecek ve 2 derslikli olacak olan anaokulu için Aydın Valisi Aksoy ve Trabzon Valisi Ustaoğlu arasında protokol imzalandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Hayırseverlerimize böyle anlamlı bir yatırımı hayata geçirecekleri için çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda ülkemizin geleceği evlatlarımız yetişecektir. Okulumuzun yapımına katkısı olanların Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, bir süre önce vefat eden babaları Aslan Aksoy’un adını yaşatmak için ailece böyle bir hayır yapmayı uygun gördüklerini ifade ederek, “Bir vali olarak bu zamana kadar hep hayırseverlerimizle protokoller imzaladık. Ancak bugün protokolün hayırsever tarafında bulunmak ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Annemize danışarak ailece aldığımız bu kararla babamızın ve annemizin adını bu vesile ile yaşatmayı düşündük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bin 190 metrekarelik bir arsa üzerine kurulacak olan anaokulunun 1 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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