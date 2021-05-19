Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem panik oluşturdu.

Deprem, saat 14.18 sıralarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem 16.0 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem kentte korku ve panik yaşatırken can ve mal kaybı yaşanamadı.

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