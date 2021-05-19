Kuşadası’nda plajlar doldu taştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda plajlar doldu taştı

İHA

Kuşadası’nda plajlar doldu taştı

Tam kapanmanın sona ermesi ve havaların ısınması ile 19 Mayıs tatilinde yerli ve yabancı turistler sahile akın etti.
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kısıtlama önlemleri nedeniyle turistlere kalan sahiller, kademeli normalleşmeyle vatandaşlara açıldı. Özellikle 19 Mayıs’ta Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde ve Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yoğunluk oluştu.
Türkiye’nin en önemli turizm kenti Kuşadası’ndaki sahillerde, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gelen vatandaşlar, denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havadan bunalan Kuşadalılar, kumsallarda voleybol oynadı, bol, bol güneşlenip, denizden çıkmadı.
Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da kardeş kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Aydın'da kardeş kavgası kanlı bitti
Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede
YEREL HABERLER Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, ...
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli’de kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl ...
DJ Can Eren: “Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak”
YEREL HABERLER DJ Can Eren: “Pandemi bitince müzik ve eğlence ...
Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem
Kuşadası’nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı Faruk Fatih Özer’in yengesi Kuşadası’nda yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı Faruk Fatih ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesinden eğitime destek Trabzon’da yapılacak olan anaokulu için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesinden eğitime ...
Ege'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ege'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu
YEREL HABERLER Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu
Kuşadası’nın kardeşlik bağları güçleniyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın kardeşlik bağları güçleniyor
Didim’de havai fişek atılması yasaklandı
YEREL HABERLER Didim’de havai fişek atılması yasaklandı
Didim’de çelik kasa hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de çelik kasa hırsızları tutuklandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim’de törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ...
AK Partili Mustafa Savaş’ın '19 Mayıs' mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş’ın '19 Mayıs' mesajı
Söke’de tam kapanma döneminde toplam 338 kişiye, 358 bin 200 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Söke’de tam kapanma döneminde toplam 338 kişiye, 358 ...
Aydın'da 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Aydın'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Aydın’ın kültür tanıtımına motosiklet tutkunlarından anlamlı destek Motosiklet Kulübü Üyelerinden Afrodisias’a kültür sürüşü
YEREL HABERLER Aydın’ın kültür tanıtımına motosiklet tutkunlarından ...
Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans olarak görüldü Gençler, ölümden kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza şansızlıktı, kazadan sonra her şey büyük şans ...
Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi esnaflara gıda paketi hediye etti
Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar dağlara akın etti
YEREL HABERLER Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar dağlara akın etti
Didim Belediyesi kenti, çiçek bahçesine çevirdi Açan çiçeklerle Didim, yeni bir görünüm kazandı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi kenti, çiçek bahçesine çevirdi Açan ...
Aydın sarı kategoriye düştü
YEREL HABERLER Aydın sarı kategoriye düştü
Kuşadası'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki ölümde sahte alkol şüphesi