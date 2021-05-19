Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kripto para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın'da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KUŞADASI (Aydın), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI (Aydın), (DHA)

2021-05-19 18:30:39



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