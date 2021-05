Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T. (31), jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T.'nin Efeler ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından A.T.'nin saklandığı evi belirleyen jandarma baskın yaptı. Evde gizlendiği yerde yakalanan A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T. cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-05-19 18:50:41



